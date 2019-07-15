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شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يبدا في التحسن -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.204 درهم مرتفعا بالمقارنة باغلاقه السابق، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع إمكانية وصول لمستوى المقاومة 0.25 درهم كمستوى اول ثم 0.27 درهم كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 0.22 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.19 وبين مستوى المقاومة هو 0.22 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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