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شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 0.985 درهم، ليقابل بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0.99 درهم، والذي ساهم في دفع السهم لاسفل ليغلق في المنطقة الحمراء عند مستوى 0.96 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 0.93 درهم، فانه سيواصل تحركه لاسفل لمستوى 0.85 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.94 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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