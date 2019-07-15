شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 4.73 درهم، الا انه انهى تداولاته عند مستوى 4.80 درهم مرتفعا بالمقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل استمرار ارتفاع كميات التداول منذ نهاية الأسبوع الماضي، لذلك نتوقع ان يحافظ السهم على الاتجاه الصاعد الحالي على المدى القصير للوصول لمستوى المقاومة 4.95 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.75 وبين مستوى المقاومة هو 4.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد