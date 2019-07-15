شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يغلف في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 5.10 درهم، مصحوبا بظهور ميل سلبي على مؤشر استوكاستيك، وهو ما يشير الى بدء تسلل التشاؤم لدى التداولين في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 5 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.18 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.07 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.13 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط