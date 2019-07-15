شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.344 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.32 درهم، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس ارتفاع حالة التفاؤل لدى التداولين، وهوما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 0.35 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.32 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.34 وبين مستوى المقاومة هو 0.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد