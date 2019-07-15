شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث انهى الجلسة عند مستوى 0.32 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ منتصف شهر ابريل الماضي، لينجح بذلك في تجاوز خط اتجاهه الهابط طويل الأجل، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 0.37 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى0.28 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.31 وبين مستوى المقاومة هو 0.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد