شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 5.19 درهم، وذلك بعد عدة أيام تحرك فيها السهم بشكل عرضي وفي نطاق ضيق، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 5.17 درهم، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 5.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.16 وبين مستوى المقاومة هو 5.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد