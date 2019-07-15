شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يتجه لاعلى -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث انهى الجلسة عند مستوى 0.902 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 0.95 درهم كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.89 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد