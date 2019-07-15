شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.41 ومستوى 0.38 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز المستوى الأول، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.42 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 0.46 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.41 وبين مستوى المقاومة هو 0.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد