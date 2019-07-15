شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الأخير مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 1.60 درهم، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.90 درهم، خاصة في ظل الأداء الإيجابي لمؤشر ماكد، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.55 وبين مستوى المقاومة هو 1.65 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد