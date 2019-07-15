شكرا لقرائتكم خبر عن حركة السياحة والسفر فى دبى تتخطى 7 ملايين سائح فى النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام السياحة والسفر لدبي، خلال النصف الأول من العام 2019، نموا كبيرا في حركة السياحة والسفر، الأمر الذى يعكس حالة النمو المتزايد فى هذا القطاع، وقدرة دبي على استقطاب المسافرين، والزوار من أنحاء العالم. تعرف بالأرقام على حركة السياحة والسفر فى دبي: 1- 7.16 مليون سائح استقطبتهم دبى خلال الخمس شهور الأولى من 2019 . 2- 27.3 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال 6 أشهر. Advertisements 3- 25 مليون مسافر عبر مطارى دبي وآل مكتوم الدوليين. 3- 25 مليون مسافر عبر مطارى دبي وآل مكتوم الدوليين. 4- 5.73 مليون عدد مستخدمى البوابات الذكية عبر مطارات دبى. 5- 9.5 مليون عدد أذونات الدخول والإقامة عبر إقامة دبى فى 6 أشهر. 5- 9.5 مليون عدد أذونات الدخول والإقامة عبر إقامة دبى فى 6 أشهر. 6- 1.81 مليون اجمالى المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ البرية. 7- 122 بوابة ذكية تخدم المغادرين والقادمين فى صالات مطارات دبى. 7- 122 بوابة ذكية تخدم المغادرين والقادمين فى صالات مطارات دبى. 8- 557.5 ألف مسافر عبر منافذ دبي البحرية فى 6 أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة السياحة والسفر فى دبى تتخطى 7 ملايين سائح فى النصف الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.