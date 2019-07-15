شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة أصحاب المدابغ : انخفاض أسعار الجلود من 450 لـ 100 جنيه لتأثرها بالسعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الجلود فى المدابغ المصرية، انخفاضا كبيرا عن العام الماضى، وعن بداية العام، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحى، حيث انخفض السعر عن بداية العام لما يزيد عن 60 % .
وقال محمد مهرانن رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الجلود شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا، بسبب تأثرها بالأسعار العالمية التى تراجعت كثيرا .
وأضاف مهران فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن سعر الجلود حاليا وصلت إلى 100 جنيه، بالمقابل كانت 450 جنيها مع بداية العام ، مشيرا إلى أن السعر فى العام الماضى وصل الى 800 جنيه ، متوقعا أن يقل السعر مع دخول موسم الاضاحى .
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