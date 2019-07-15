الجارديان: جزر دبي الاصطناعية أصبحت مناطق جذب عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها عن الفوائد الاقتصادية للجزر الاصطناعية وتبنيها في مدن عديدة حول العالم، إن جزر دبي الاصطناعية التي تم تشييدها لزيادة مساحة اليابسة على ساحل الإمارة، باتت اليوم من أجمل المناطق الجذابة، كما ساهمت في دعم اقتصاد الإمارة والسياحة، بالإضافة إلى جذبها أفخم الفنادق والمنتجعات الشاطئية الفاخرة.

وتصدر مطار دبي الدولي قائمة مطارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأفضل مطار لمسافري الأعمال وضمن أفضل 10 مطارات دولية بحسب تصنيف شركة «جلوبال هانترز» للسفر، من حيث الخدمات التي يقدمها ومستوى التطور بشكل عام، بجانب مطارات مثل طوكيو نارينتا الدولي الذي احتل الصدارة، ولوس أنجلوس الدولي وفرانكفورت وهارتسفيلد جاكسون وغيرها.