جدل المناخ لم يضر مبيعات الطيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر ستيفان ارلر، مدير شركة «إيزي جت» للطيران منخفض التكاليف في ألمانيا أن الجدل بشأن تغير المناخ والاحتجاجات واسعة النطاق لاتخاذ إجراء بشأن المناخ لا يضران مبيعات الطيران.

وقال ارلر: «إننا وصلنا لحوالي 90 مليون راكب (في عام 2018) ونتوقع المزيد من النمو هذا العام- بالتالي، لا نستطيع أن ندرك أن هناك صلة (بين مبيعات الطيران) والجدل بشأن المناخ». والجدل بشأن المناخ ناجم عن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس التاريخي للمناخ واحتجاجات «أيام الجمعة من أجل المستقبل» التي بدأت في السويد وانتشرت في مختلف أنحاء العالم.

(د ب أ)