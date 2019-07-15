شكرا لقرائتكم خبر عن التحول إلى أسواق متقدمة يتصدر أهداف «هيئة الأوراق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصدر موضوع تحويل الأسواق المالية في دولة الإمارات من ناشئة إلى متكاملة أو متقدمة قائمة الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث يجري بموجب هذا المشروع تحويل الأسواق إلى ذاتية التنظيم وفق ضوابط قانونية مع الإبقاء على اختصاص الهيئة في التنظيم السيادي الملتزم بمبادئ المنظمات الدولية المتخصصة.
وأكدت الهيئة في تقرير بعنوان «إجراءات الهيئة ومبادراتها للنهوض بقطاع الأوراق المالية بالدولة إلى مصاف نظيره في الأسواق المتقدمة» أنه والتزاماً منها بالأجندة الوطنية، فقد أطلقت رزمة مبادرات وأصدرت حزمة من القرارات والأنظمة بغية القيام بالجزء المنوط بها في تنفيذ هذه الأجندة، مشيرة إلى أنها نفذت عدة مشاريع قائمة على الابتكار وكذلك تمكين المواطنين وتدريبهم وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والحوكمة الإلكترونية وعلى نحو يسهم في تقنين النفقات والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
(وام)
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