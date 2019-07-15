«المشرق» أول بنك يتيح فتح حسابات وتداول وإيداع فوري

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بات بنك المشرق، أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يتيح لعملائه خدمة الاستثمار المباشر في الأسواق العالمية، واستلام عوائد استثماراتهم فوراً، من خلال تطبيقه المصرفي عبر الموبايل «سناب». وتوفر هذه الخدمة المضافة حديثاً إمكانية الوصول إلى البورصات العالمية وتداول أسهم الشركات الأجنبية، والتداول في الذهب، وفتح الحسابات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى فتح حسابات استثمارية والتداول في العديد من المنتجات الاستثمارية.

وتنبع أهمية هذه الخطوة من كونها تتيح للعملاء الاستفادة من الفرص المجزية التي توفرها الأسواق العالمية، فقد بلغ إجمالي حجم تداولات بورصات العالم 68.179 تريليون دولار حتى نهاية العام 2018.

وقال عارف الرملي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية والابتكار في بنك المشرق: «باعتبارنا البنك الأكثر مواكبة للتطور التكنولوجي في مجال الخدمات المصرفية على مستوى المنطقة، فقد باشرنا عملية تحول رقمي طموحة لتمكين عملائنا من خلال الابتكار التقني بما يوفر لهم تجربة مصرفية فريدة من نوعها».