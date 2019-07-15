أسهم العقار تواصل الانتعاش وتأسيس قوة شرائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت أسواق المال المحلية الأداء الإيجابي في مستهل الأسبوع، مع بروز قوى شرائية على عدد من الأسهم في أغلب القطاعات، تنذر بموجة ارتفاعات جديدة مرتقبة، بدعم من المحفزات الداخلية والخارجية.

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.71% بقيادة «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما تماسك سوق أبوظبي، بفضل النشاط الملحوظ على سهم «الدار».

سجلت السيولة المجمعة في الأسواق 260 مليون درهم، منها 146.3 مليون درهم في دبي، و113.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 265.4 مليون سهم، توزعت بواقع 209.6 مليون سهم في دبي، و55.8 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 63 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 12 شركة، وجاء ذلك من خلال 3207 صفقات.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.71% مدفوعاً بارتفاعات العقار والسلع والسلع والتأمين والبنوك والاتصالات والنقل والخدمات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.93% نتيجة ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 1.05%، و«إعمار للتطوير» 0.73%، و«أرابتك» 1.2%، و«داماك» 0.44%، و«ديار» 1.92%، و«الاتحاد العقارية» 3.61%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.41% بعد ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.9%، وأيضاً «جي إف إتش» بنسبة 0.78%، علماً أنه لا يحمل أي وزن بالمؤشر، وذلك في مقابل تراجع «دبي الإسلامي» 0.39%.

وقفز قطاع الاستثمار قرب 2% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 2.38%، و«سوق دبي المالي» 1.12%.

وزاد قطاع النقل بنسبة 0.42% مع صعود سهم «أرامكس» 0.48%، و«الخليج للملاحة» 2.38%، فيما استقر «العربية للطيران» دون تغيير يذكر.

كما قفز قطاع السلع 3.41% بفعل ارتفاع سهم «دبي إكس بي» 4.08% واجتذابه تداولات جيدة نسبياً من حيث الكمية بنحو 27.7 مليون سهم.

ومن جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع هامشي 0.08% عند مستوى 5056.26 نقطة، بفعل ارتفاعات الاستثمار والعقار والطاقة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.8% مع تواصل الأداء الإيجابي لسهم الدار «بارتفاعه» 3.9%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.34%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 3.55% مع ارتفاع سهم «إشراق» 1.69%، و«الواحة كابيتال» 5.32%.

وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.31% مع نمو سهم «دانة غاز» 0.32%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%، و«طاقة» 0.14%.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.44% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.93%، لكن ارتفاعات «أبوظبي التجاري- والإسلامي» بنسب 0.7%، و1.72% على التوالي، حدا من خسائر القطاع، هذا ونزل قطاع الاتصالات 0.12% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 28.25 مليون درهم، مغلقاً عند 5.1 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة بقيمة 24.5 مليون درهم، وأغلق عند 0.344 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بلغت 20.2 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.78% ليغلق عند 0.902 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «الدار» التداولات بقيمة 36.6 مليون درهم، مغلقاً عند 2.13 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 17.2 مليون درهم، ليغلق عند 8.62 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 16 مليون درهم، ليغلق عند 4.74 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، جاء المقدمة لسهم «أملاك» بنسبة 13.07% مغلقاً عند 0.32 درهم، وبالعكس، انخفض سهم «السلام السودان» بنسبة 3.92% ليغلق عند 0.98 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الارتفاع الأكثر بنسبة 14.84% مغلقاً عند 3.56 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «الخليج الاستثمارية» الانخفاض الأكثر بنسبة 9.84% مغلقاً عند 1.74 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.46 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و6.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع،بصافي استثمار بلغ 14.46 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و10.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات الدار، وتبريد، وأدنوك للتوزيع، وسلامة للتأمين، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم دي إكس بي، والاتحاد العقارية، وسوق دبي المالي، وأملاك.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 31.8 مليون درهم محصلة شراء، معظمها جاءت بسوق أبوظبي ب31.3 مليون درهم، و556.5 ألف درهم فقط لا غير في سوق دبي.