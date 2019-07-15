شكرا لقرائتكم خبر عن «جيمس» تعتزم اقتراض 1.65 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «إل بي سي» إن مجموعة جيمس التعليمية ستجتمع الأسبوع المقبل مع عدد من البنوك في لندن ونيويورك للتفاوض بشأن إعادة تمويل بقيمة 1.65 مليار دولار.
وقالت جيمس، إن كونسيرتوم بقيادة «سي في سي» وافق على الاستحواذ على حوالي 30% من الأسهم في الشركة، مضيفةً أنها قامت بإطلاق خطة اعادة تمويل دون الإدلاء بمزيد من التصريحات.
ووفقاً ل «ال بي سي» ستتضمن الخطة قرضاً ب 850 مليون دولار، وسندات مضمونة ب 500 مليون دولار، وسندات مقومة باليورو ب 300 مليون دولار.
(رويترز)
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