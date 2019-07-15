2720 عضوية جديدة في «غرفة الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أظهرت البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً لافتاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد 2720 عضواً، بنسبة نمو بلغت 14%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كشفت الغرفة أن العضويات المجددة شهدت نمواً بلغت نسبته 2%، عن عام 2018، حيث وصلت إلى 2720 عضوية جديدة، ليصل إجمالي عدد العضويات الجديدة والمجددة إلى 32870 عضوية بزيادة 3% عن العام الماضي، مع تحقيق زيادة في عدد العضويات في فروع الغرفة بالذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن بنسبة 2%، في حين تم تسجيل 1224 عضوية جديدة للمناطق الحرة بالشارقة الراغبة في الاستفادة من الخدمات المقدمة من الغرفة.

وأكدت الغرفة أن عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول بلغت نحو 46048 شهادة، لتثبت إمارة الشارقة من خلال هذه المؤشرات أنها وجهة رئيسية للاستثمارات، وأنها ماضية في خططها التنموية الاقتصادية لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وابتكار الحلول والمبادرات التي تضمن نمواً مستداماً على الصعد كافة.

محور أساسي

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، أن نمو أعداد العضوية خلال النصف الأول من العام الجاري يُعد مؤشراً إيجابياً على الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين ببيئة الأعمال في الشارقة، كما يعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الإمارة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية، في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي جعلت من الشارقة وجهة مستقطبة للاستثمارات، ومحوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

وأشار العوضي إلى أن الغرفة تحرص على تعزيز أوجه التعاون بينها وبين أغلب المؤسسات والدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص عبر زيارات ميدانية متبادلة، فضلاً عن عقد الملتقيات الاقتصادية المختلفة مع مختلف الدول في إطار جهود الغرفة نحو التوسع الخارجي في الأسواق الواعدة واستقطاب شركات هذه الأسواق للاستثمار في الشارقة، من خلال استعراض السياسات التحفيزية التي تنتهجها الإمارة، والمتمثلة في التركيز على تنوع القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، لتغدو وجهة مفضلة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة التي تدعم سياسات النمو المستدام.

15 ألف شهادة منشأ

وأوضح عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، أن نسبة النمو التي سجلتها حركة العضوية والشهادات في الغرفة ما هي إلا دليل على التطور والتحديث الذي تشهده الخدمات المقدمة إلى أعضاء الغرفة المنتسبين، ومن أبرزها تفعيل خدمة إصدار شهادة المنشأ من مكاتب الشركات، بحيث تستطيع الشركات المصدرة القيام بطباعة شهادة المنشأ من مكاتبها من دون الرجوع إلى الغرفة، وهي إحدى الخدمات الجديدة التي بادرت الغرفة إلى إطلاقها من قبل إدارة خدمات الأعضاء للمتعاملين لديها، تعزيزاً لخطة الغرفة نحو التحول الذكي من خلال باقة الخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها، حيث تمت طباعة 15000 شهادة منشأ عن طريق خدمة الروبوت التي تسمح للمتعامل بطباعة الشهادة مباشرة من جهاز الروبوت المتواجد في الغرفة من دون الحاجة لمراجعة الموظفين.