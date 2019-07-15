«مطارات عُمان » توقع اتفاقية لتثبيت أنظمة الكشف عن «الدرون»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت شركة مطارات عُمان اتفاقية مع الشركة الألمانية «أرونيا أي جي»، بالاشتراك مع شركة «راميش وناريندرا كيمجي»، لتزويد وتثبيت أحدث أنظمة الكشف عن الطائرات المسيرة من دون طيار «الدرون».

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مطار مسقط سيكون بذلك أول مطار في العالم يقوم بتثبيت هذا النوع التقني من الأنظمة الكاشفة للطائرات. ( د ب أ)

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