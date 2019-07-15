شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» الأنشط.. و«أملاك» يقفز 13% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.71% عند مستوى 2704.78 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم شركات العقار والسلع والاستثمار والتأمين والبنوك والنقل والخدمات والاتصالات.
شهد السوق تداول 209.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 146.3 مليون درهم، نفذت من خلال 2046 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 5 شركات.
وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 28.25 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.39% مغلقاً عند 5.1 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بسيولة وصلت قيمتها 24.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 3.61% إلى 0.344 درهم، ثم سهم «جي.إف.إتش» بسيولة بلغت 20.2 مليو ن درهم، وزاد بنسبة 0.78% ليغلق عند 0.902 درهم.
وسجل سهم «أملاك» الارتفاع الأكثر بنسبة 13.07% مغلقاً عند 0.32 درهم، تلاه سهم «الصناعات الوطنية» الذي ارتفع 6.64% إلى 2.57 درهم، ثم سهم «المدينة للتمويل»، صاعداً بنسبة 5.09% إلى 0.227 درهم.
وبالعكس، انخفض سهم «السلام السودان» بنسبة 3.92% ليغلق عند 0.98 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة» بنزوله 2% مغلقاً عند 0.489 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بحلوله ثالثاً من حيث الانخفاض.
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