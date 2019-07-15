«التجارة اليابانية» تبحث التعاون مع المدينة الجامعية في الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
استقبل خالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة أمس، ماسامي اندو مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية وكيفية الاستثمار الأمثل في إبداعات الشباب من خلال تبادل الثقافات والخبرات بين البلدين.
وقال الهاجري إن الشارقة ومن خلال الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للمدينة الجامعية، باتت تحتضن العديد من المؤسسات التعليمية المختصة ولديها بنية تحتية عالمية تؤهلها لاستقطاب أكبر الاستثمارات سواء من الشركات اليابانية أو العالمية.
والجدير بالذكر أن (جيترو) هي الجهة المسؤولة عن تعزيز وتسهيل العلاقات التجارية بين اليابان وباقي دول العالم.
وفي ختام الزيارة، اصطحب مدير عام المدينة الجامعية الوفد الزائر بجولة في المدينة الجامعية زار خلالها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».
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