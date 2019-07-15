التحوّل الرقمي والأ من السيبراني على رأس التحديات في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشف استبيان عالمي شمل رجال الأعمال العاملين في منطقة الشرق الأوسط بأنّ 66% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يرون بأنّ التحوّل الرقمي والأمن السيبراني يمثلان أكبر التحديات أمام شركاتهم.

وبيّن تقرير الأداء الذي صدر بتكليف من «هيدسبرينج»، المشروع المشترك بين مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة «فاينانشال تايمز» وكلية «آي إي لإدارة الأعمال» والرامي إلى تطوير المهارات التنفيذية، زيادة ملموسة في المخاوف حيال التحوّل الرقمي والأمن السيبراني خلال العامين الماضيين.

ووجد استبيان مماثل، أجري عام 2017، بأنّ 25% فقط من المديرين المشاركين بالاستبيان أقروا باعتبار هذه القضايا على رأس قائمة مخاوفهم.

ويُعدّ تقرير الأداء دراسة للمواقف الإدارية تجاه تنمية المهارات القيادية والتثقيف التنفيذي.

ويوضح التقرير أبرز التحديات الماثلة أمام الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في الاستبيان الأخير، بالمقارنة مع تقرير سابق صادر عام 2017، وذلك من حيث نسبة المشاركين ممّن وضعوا هذه المسائل على رأس قائمة اهتماماتهم ومخاوفهم: التحوّل الرقمي: 66% (مقابل 23% في عام 2017)، والأمن السيبراني: 63% (مقابل 24% في عام 2017)، والإدارة المالية: 38% (مقابل 30% في عام 2017).

بدورها، قالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «لم تعد تنمية الأعمال في عالمنا الحالي مدفوعة بتحقيق الإيرادات فحسب، بل باتت تتمحور غالباً حول استخدام المواهب الصحيحة وتطوير رأس المال البشري ضمن المؤسسة».