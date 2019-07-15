«أساس» تنجز 50% من الطرق في «بساتين الزبير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أساس العقارية» الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إنجاز الطرق الداخلية بنسبة 100% لمشروعي المروج والفلاح مع تجاوز نسبة ال50% في مشروع بساتين الزبير، متوقعة في المستقبل القريب الإنجاز النهائي لكافة المشاريع.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة «أساس العقارية»: «تمكنا من الوصول إلى نسب إنجاز مرتفعة بسبب التزامنا وحرصنا على التقيّد التام بالخطط والمواعيد الموضوعة لتنفيذ وتسليم المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية، وتقديم منتج عقاري مميّز يليق بسمعة ومكانة الشركة، كما يقدم للسوق العقارية والمستخدم النهائي بالشارقة تجربة نمط حياة جديدة في مجمعات متكاملة الخدمات».

وأشارت أرقام الشركة إلى أن أعمال الطرق الداخلية بمشروع بساتين الزبير تجاوزت ال50%، ومن المتوقع تسليم المشروع بداية العام المقبل، علماً بأن المشروع الاستراتيجي المطل على شارع الإمارات بجوار ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، يضم نحو 1489 قطعة أرض، ضمن مخطط متكامل الخدمات بترخيص للاستخدام السكني، أو السكني والتجاري، أو للخدمات المتنوعة، مع الخيارات التمويلية المريحة من مصرف الشارقة الإسلامي.

أما أعمال الطرق الداخلية بمشروع «المروج»، فقد تم إنجازها بنسبة 100% مع تركيب أعمدة الإنارة حيث يجري التنسيق حالياً مع الجهات المختصة لإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لإنارة الطرق.

ويعد مشروع «المروج» من أهم المشاريع التي أطلقتها الشركة في الأعوام الأخيرة، إذ يتضمن مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية بمساحات مختلفة، والمناسبة للراغبين بالاستفادة من الطلب المتزايد على الأراضي في هذه المنطقة، وهو ما يزيد من قيمتها الاستثمارية يوماً بعد آخر، خصوصاً أنها قريبة من مواقع حيوية، من بينها مطار الشارقة والمدينة الجامعية.

وأكد المهندس الأميري أن الأراضي السكنية بالمشروع، تتميّز بمساحاتها المناسبة لجميع العائلات، وأسعارها المعقولة، كما أن منطقة المشروع تتضمن أراضٍ مخصصة للحدائق والمساجد، وأخرى لإنشاء حضانة، إلى جانب قربها من الاحتياجات الأساسية للسكان مثل المتاجر، والمدارس، والمستشفيات والمراكز الطبية.

وانتهت شركة أساس العقارية أيضاً من مشروع الفلاح بنسبة 100% وسلّمته إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لأعمدة الإنارة.

ويوفر هذا المشروع فرصاً استثمارية ومزايا استراتيجية بفضل أسعاره التنافسية، ويمنح المستثمرين خيارات مختلفة من الأراضي التجارية المميّزة، والتي يسمح فيها ببناء طابق أرضي وطابق مواقف وستة طوابق متكررة أو بناء طابق أرضي مع أربعة طوابق متكررة بالتوافق مع حجم و موقع القطعة.