«الصينية للإنشاءات الهندسية» تفوز بعقد برجين في«دبي هاربور»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية بعقد إنشاء برجين في «مارينا فيستا» الذي تطوره شركة «إعمار» العقارية ضمن مشروع دبي هاربور.

وذكرت «ميد» أن العقد يتعلق بإنشاء برجين سكنيين أحدهما بارتفاع 45 طابقاً والآخر بارتفاع 35 طابقاً. يذكر أن إجمالي حجم العقود التي تنفذها الشركة الصينية في الإمارات و التي احتلت المرتبة الثانية على قائمة «ميد»، يبلغ 4.8 مليار دولار.

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