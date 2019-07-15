قاضي استئناف جديد بمركز فض المنازعات الإيجارية يؤدي اليمين القانونية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أدى قاضي الاستئناف الجديد في مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي اليمين القانونية.

وأقسم القاضي علي حسيني علي دبر بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم القوانين ويؤدي مهمته بأمانة وإخلاص وأن يلتزم سلوك القاضي الشريف.

وتمنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، للقاضي التوفيق في المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الناس كافة دونما تمييز، وترسيخ مبدأ التسامح بين المتخاصمين.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت بدبي ظهر أمس، سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

(وام)

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