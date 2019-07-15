«العربي» الأفضل إقليمياً من «يوروموني»

دبي:”الخليج 365”

حصد البنك العربي مؤخراً جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2019»، والتي منحتها مجلة «يوروموني» العالمية ومقرها لندن، ضمن حفل توزيع جوائز برنامج يوروموني الشرق الأوسط للتميز 2019.

وخلال الحفل حصد البنك العربي جائزتي «أفضل بنك في الأردن لعام 2019» و «أفضل بنك في فلسطين لعام 2019» من يوروموني. وتستند المجلة في اختيارها إلى عدة معايير مصرفية دولية ودراسة شمولية تغطي قوة الأداء المالي للبنك، ومدى تميز نموذج أعمال البنك واستناده لعوامل القوة المؤسسية الرئيسية، إضافة إلى قدرته على التكيف مع المستجدات السوقية والظروف التنظيمية إلى جانب قدرة البنك على الابتكار وسجله في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الموضوعة على صعيد المساهمين والالتزامات تجاه العملاء.

وقال نعمة صبّاغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «نعتز بهذا التقدير العالمي المميز لا سيما أنه يأتي من واحدة من أبرز المجلات المالية العالمية المتخصصة».