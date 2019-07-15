«أراضي دبي» و«العربي للاستثمار» يوقعان اتفاقية «حسابات جمعيات الملاك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، عن توقيع اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك مؤخراً، مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في دبي. وقع الاتفاقية كل من المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وحسين محمد اوحيدة، المدير التنفيذي للمصرف ومساعد المدير العام.

وقال المهندس مروان بن غليطة: «تسعى المؤسسة إلى حشد أكبر مجموعة ممكنة من كبار الشركاء في القطاع الخاص لمساعدتها على تطبيق استراتيجياتها الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، ودعم جميع الأطراف على القيام بالأدوار المطلوبة منها بصورة مثالية».

من جهته، قال حسين محمد اوحيدة: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيساعدنا على الاستمرار في تقديم خدمات حسابات الضمان لجمعيات المُلاك من خلال نظام «مُلاك». إننا ننظر إلى هذه الشراكة كعلامة بارزة أخرى للمصرف في رحلته لإطلاق المزيد من خدمات المعاملات المصرفية القيمة في المنطقة».