ملخص الخبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت «بيجو» بالتعاون مع «النابودة»، وكيل العلامة الفرنسية في دبي، الشارقة، والفجيرة، عن إطلاق باقة عروض على كامل مجموعة الطرز خلال يوليو وأغسطس، تمكّن العملاء من الاستفادة من إمكانية التقسيط من دون فائدة (0%)، وخدمة مجانية لمسافة 30,000 كيلومتر.

>> أعلنت شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث، (عنكبوت)، أنها حققت مكانة «مقدّم خدمات سحابية» من «دل تكنولوجيز»، تتيح للأولى تزويد مختلف الجهات التعليمية في الإمارات بحلول متعددة البيئات السحابية، في ضوء زيادة الاستثمارات التي يشهدها قطاع التعليم في تمكين التحوّل الرقمي.

>> تقدم إي إم جي عالم من المغامرات لضيوفها فرصة تحويل تذكرة الدخول العادية إلى الحديقة الترفيهية لتذكرة طيران. وتوفر الفرصة لكل من يشتري تذكرة اعتباراً من اليوم، السفر مجاناً إلى أكثر من 21 مدينة في المنطقة، والعالم.