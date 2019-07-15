شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الفول السودانى لـ 38 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صارات الفول السودانى، خلال التسعة أشهر الأولى، من الموسم التصديرى الجارى، لنحو 38 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار.
وكشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن صادرات الفول السودانى تمثل 1% من الكميات المصدرة فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 ، كما تمثل الصادرات نحو 3% من الكميات التى تم تصديرها .
جدير بالذكر ، أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، يسعى لزيادة الصادرات وفق استراتيجية الحكومة، لمضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع صادرات الفول السودانى لـ 38 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.