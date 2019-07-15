الاقتصاد

ارتفاع صادرات الفول السودانى لـ 38 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صارات الفول السودانى، خلال التسعة أشهر الأولى، من الموسم التصديرى الجارى، لنحو 38 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار.

 

وكشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن صادرات الفول السودانى تمثل 1% من الكميات المصدرة فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 ، كما تمثل الصادرات نحو 3% من الكميات التى تم تصديرها .

جدير بالذكر ، أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش،  يسعى لزيادة الصادرات وفق استراتيجية الحكومة، لمضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

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