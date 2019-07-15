شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديوجراف.. ماذا قدمت الحكومة لبناء وتنمية قدرات العاملين بالدولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كثيرة تسعى الحكومة إلى تنفيذها فى محور بناء وتنمية القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك ضمن خطتها للإصلاح الإدارى، ونحو هذا المحور نفذت الحكومة عدد من الإنجازات حتى الآن، مستهدفة المزيد منها خلال العام الجارى، ومن أبرز تلك الإنجازات، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ما يلى:

1- برنامج تأهيل القيادات النسائية من خلال "دبلومة" التعاون مع جامعة ميزورى الأمريكية، حيث يتم حالياً تدريب الدفعة الأولى بعدد 90 قيادة نسائية بالجهاز الإدارى للدولة.

2- دبلومة الإدارة العامة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة كينجز البريطانية، حيث يتم حالياً تدريب الدفعة الأولى والثانية لعدد 60 متدرب ، ومن المقرر أن تبدأ الدفعتين الثالثة والرابعة لتدريب 60 متدرب آخرين فى سبتمبر المقبل.

3- برنامج المسئول الحكومى المحترف، والذى تم خلاله الانتهاء من تدريب 3 دفعات بإجمالى 600 متدرب.

4- برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاجو فى فرعها بالجونة، ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى فى أكتوبر المقبل لتدريب 20 قيادة وزارية.

5- ماجيستير الإدارة الحكومية بالتعاون مع الجامعة الفرنسية فى مصر وجامعة اسلسكا، لتدريب 562 متدرب على أكثر من دفعة.

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6- برنامج وطنى 2030، والذى تم من خلاله تدريب 3700 موظف، ومستهدف مضاعفة هذا الدد بنهاية العام الجارى.

7- التعاون مع حكومة الإمارات من خلال حزمة من البرامج التحفيزية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث يتم من خلاله تدريب 200 موظف على التوجهات الاستراتيجية وتطوير الخدمات، وتدريب 500 موظف على الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، علاوة على تدريب 200 موظف آخرين على الاتصال الحكومى، وتدريب 1000 موظف على الابتكار الحكومى.

8- تدريب وحدة المراجعة الداخلية المستحدثة، بحضور 185 متدرب للندوة التعريفية، و 185 متدرب آخرين للندوة التمهيدية، بالإضافة إلى اجتيارز 165 متدرب الاختبار، على أن يتم تقديم دورة تدريبية أخر ى فى الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أغسطس المقبل.

9- تدريب وحدة الموارد البشرية المستحدثة، حيث تم تدريب 720 موظف فى المرحلة التمهيدية، وتدريب 500 موظف فى المرحلة المتقدمة.