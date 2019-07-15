مش أول مرة..117ألف رجل يرفعون شعار امرأة واحدة لا تكفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مش أول مرة.. أزواج يرفعون شعار امرأة واحدة لا تكفى".. 117 ألف رجلا تزوجوا للمرة الثانية.. بينهم 42.5 ألف زوج يجمعون أكثر من زوجة.. مفاجأة: 26 شاب فى عمر 18- 39 عام جمعوا بين 3 زوجات فى عصمتهم العام الماضى

يعتبر موضوع تعدد الزوجات من أكثر الظواهر المنتشرة فى المجتمعات العربية عامة، ومن الأمور الشائكة فى المجتمع المصرى بشكل خاص، وذلك لما تفرزه تلك الظاهرة فى بعض الأوقات من مشاكل اجتماعية وأسرية، تجعلها أمر مرفوض لدى البعض، فيما يقبلها البعض الأخر مبررين ذلك القبول بإنها أمر جائز شرعاً.

13% من زيجات العام الماضى لأزواج سبق لهم الزواج

أرقاما هامة، كشفها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول تلك الظاهرة، والتى تخرج مفاجآت جديدة حولها كل عام، ففى عام 2018، أقبل 117 الف و 743 رجلا على الزواج لمرة ثانية، لتشكل تلك الحالات من الزواج نحو 13.2% من إجمالى حالات الزواج خلال العام الماضى والتى بلغت 887 ألف و 315 زيجة.

رصد جهاز الإحصاء، فى أحدث تقاريره السنوية حول إحصاءات ومؤشرات الزواج فى مصر خلال عام 2018، عدد الزيجات لأزواج سبق زواجهم، كما رصد الجهاز عدد الحالات التى تجمع بين أكثر من زوجة فى عصمتهم، وقد كشفت الأرقام أنه من بين 117 ألف و 743 رجلا سبق له الزواج، هناك 75 ألف و 183 زوجا تزوجوا للمرة الثانية بعد وفاة أو تطليق زوجاتهم، بينما جمع نحو 42 ألف و 560 رجلاً بين أكثر من زوجة فى عصمتهم.





مفاجأة...

المفاجأة التى فجرها جهاز الإحصاء وكشفتها أرقام عام 2018 فى إحصاءات الزواج لأزواج سبق لهم الزواج، كانت فى الأزواج الذين جمعوا بين 3 زوجات فى عصمتهم، ولم تكن المفاجأة فى عددهم بقدر ما كانت فى أعمارهم، حيث جمع نحو 26 شاب فى الفئة العمرية من 18 إلى 39 عاما بين 3 زوجات فى عصمتهم العام الماضى.

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وبحسب الأرقام الإحصائية، بلغ إجمالى عدد الأزواج الذين جمعوا بين 3 زوجات فى عصمتهم خلال عام 2018، نحو 87 زوجاً، من بينهم 22 زوج فى الفئة العمرية من 45 إلى 49 عاما، وهى الفئة العمرية الأعلى فى عدد الأزواج الذىن جمعوا هذا العدد من الزوجات فى عصمتهم العام الماضى، تلاها الفئة العمرية من 50- 54 عام بعدد حالات بلغ 12 حالة.





كبار السن يرفضون الزواج للمرة الثالثة عدا حالتين فقط العام الماضى

وفى المقابل، جاءت الفئتان العمرية من 18- 19 عام، ومن 20- 24 عام، الأقل عددا من حيث الجمع بين 3 زوجات، حيث سجلت هاتان الفئتان حالة واحدة لكل منهما، كما انخفض عدد حالات هذا الزواج بين الفئة العمرية من 70- 74 عاما، حيث لم تسجل تلك الفئة إلا حالتين فقط خلال العام الماضى هما من جمعوا بين 3 زوجات.





213 شاب فى عمر الـ 18 يتزوجون للمرة الثانية

ومن المفاجآت التى كشفتها الأرقام الإحصائية أيضاً، إقبال 213 شاب فى عمر 18-19 عام على الزواج مرة أخرى بسبب وفاة أو تطليق زوجته، بينما بلغ هذا العدد فى هذه الحالة للفئة العمرية من 20-24 عام 3841 زيجة، وجاء العدد الأكبر بين الأزواج الذين تزوجوا للمرة الثانية بسبب وفاة أو تطليق الزوجة، بين الفئة العمرية من 30- 34 عاما بإجمالى زيجات بلغ 14 ألف و 658 زيجة.

تلاها الفئة العمرية من 35- 39 عاما بعدد زيجات بلغ 11 ألف و 530 زيجة، وفى المقابل، سجلت الفئة العمرية 75 عام فأكثر أقل الفئات العمرية عددا فى حالات الأزواج الذين تزوجوا للمرة الثانية بعد وفاة أو تطليق الزوجة بـ 915 زيجة خلال عام 2018.





تفاصيل الزواج لمرة ثانية...

ويوضح الجدول التالى، تفاصيل عدد الزيجات لأزواج سبق لهم الزواج من قبل وعدد الزوجات اللاتى فى العصمة خلال عام 2018، وذلك وفقا للبيانات الرسمية التى رصدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها.