شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات "الكويت" على رغم تراجع السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 16:12

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاحد) تراجعا في السيولة المتداولة، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب محدودة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6783 نقطة بزيادة 6 نقاط نسبتها 0.09 في المئة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.10 في تعادل 6 نقاط الى 6133 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيس 0.15 في المئة الى 4845 نقطة.



Advertisements

وعلى رغم ارتفاع المؤشرات، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة تراجعت 32 في المئة الى 39 مليون دينار في مقابل 57 مليونا لليوم السابق، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 7712 صفقة بتراجع 28 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 1.2 في المئة الى 238 مليون سهم في مقابل 235 مليوناً.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم جي اف اتش الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.25 في المئة، وصولاً إلى 73 فلساً، من تداول 2.09 مليون سهم، قيمتها 152 ألف دينار نفذت من خلال 103 صفقات.

وسجل سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2.1 في المئة، هبوطا إلى 3.123 فلس، من تداول 18 ألف سهم، قيمتها 56 ألف دينار، جاءت من خلال 15 صفقة.

وعاود سهم خليج ب تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 5.99 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.97 في المئة الى 313 فلساً، من تداول 19.2 مليون سهم، نفذت من خلال 219 صفقة.