شكرا لقرائتكم تراجع طفيف لمؤشر البحرين بضغط تقلص الطلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 17:35

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاحد) على تراجع طفيف بلغ 0.001 في المئة تعادل 0.01 نقطة، هبوطا الى 1537.08 نقطة في مقابل 1537.09 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.94 في المئة، بينما ارتفع مؤشر البحرين الاسلامي 0.39 في المئة ما يعادل 2.93 نقطة الى 762.60 مقابل 759.67 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 7.35 في المئة.



Advertisements

وسجلت بورصة البحرين تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 3.10 مليون سهم في مقابل 3.11 مليون اليوم السابق بنسبة 0.45 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 645 ألف دينار في مقابل 711 ألف اليوم السابق بنسبة 9.4 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 71 صفقة بتراجع 19 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.65 بليون دينار بزيادة 1.33 مليون نسبتها 0.01 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 3 شركات أخرى، واستقرت 10 شركات عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي.

وتصدر قطاع المصارف البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 397 ألف دينار بحريني، شكلت 62 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.29 مليون سهم، نفذت من خلال 30 صفقة.

وواصل سهم الأهلي المتحد تصدر الاسهم بقيمة متداولة 307 ألاف دينار، نسبتها 48 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 856 الف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 129 ألف دينار نسبتها 20 في المئة.