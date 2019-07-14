شكرا لقرائتكم الخسارة الأولى لمؤشر قطر بعد ارتفاع 3 جلسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 16:57

عاود المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الاحد) بعد ارتفاع 3 جلسات متتالية، فيما سجلت 35 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 15 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت 9 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 582 بليون ريال بخسارة 811 مليون نستبها 0.14 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 67 في المئة الى 79 مليون ريال في مقابل 242 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 56 في المئة الى 32 مليون سهم، في مقابل 73 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 54 في المئة الى 3326 صفقة في مقابل 7163 صفقة.

واستقر المؤشر العام للبورصة في المنقطة السالبة بخسارة 0.12 في المئة، تعادل 13 نقطة، وصولا الى 10600 نقطة في مقابل 10613 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.92 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر التأمين بخسارة 0.89 في المئة، الى 3171 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الخاسر 0.53 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ المصارف الهابط 0.27 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ جميع الاسهم المتراجع 0.16 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي خامس أكبر خسارة نسبتها 0.12 في المئة، تلاه مؤشر العقارات المتراجع 0.07 في المئة، بينما ارتفع مؤشر الصناعة 0.23 في المئة، تلاه مؤشر الاتصالات المرتفع 0.18 في المئة.