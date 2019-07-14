شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: إطلاق تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من الحوار المجتمعى حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، فى منتصف سبتمبر المقبل، على أن يُطلق تحديث الإستراتيجية استعدادا لتطبيقها والعمل بها فى أكتوبر 2019.

وقالت "بركات" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الوزارة حالياً تعكف على عقد اجتماعات مع ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى والوزارات، كما تستعد للنزول إلى عدد من المحافظات ولقاء المواطنين فى الشارع للمناقشة معهم حول التنمية المستدامة وتعريفهم بها.

وأضافت رئيس وحدة التنمية المستدامة، إلى أنه جارى التجهيز لتدشين منصة إلكترونية للتنمية المستدامة، لفتح الباب أمام المواطنين للمشاركة بالرأى من خلال الدخول على هذا الموقع الإلكترونى الذى سيتم إطلاقه قريباً.

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وأكدت الدكتورة هويدا بركات، أن إستراتيجية التنمية المستدامة منذ إطلاقها فى فبراير عام 2016، يتم تطبيقها والعمل بها على مدار العامين الماضيين، ولكن، مع تطبيقها تم ظهور بعض الفجوات والنواقص، لذا تم سد هذه النواقص فى تحديث الإستراتيجية، الذى أُطلق للحوار المجتمعى فى أبريل الماضى.

وأشارت "بركات"، إلى أنه من المقرر بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى فى منتصف سبتمبر المقبل، وإطلاق الإستراتيجية فى إصدارها الثانى "تحديث الإستراتيجية"، خلال شهر أكتوبر القادم، سيتم البدء فى تطبيقها على كافة خطط ومشروعات الدولة.

وأكدت الدكتورة هويدا، أن تحديث الإستراتيجية هو مكمل للإصدار الأول للإستراتيجية، وفى أكتوبر المقبل سيتم إطلاق النسخة الجديدة التى تحمل فى قالبها الإصدار الأول مع التحديثات التى سيتم إضافتها ووضعها، بعد انتهاء الحوار المجتمعى عليها.

وكانت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أكدت فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن التنمية المستدامة تعد استراتيجية دولة، والدولة هى الحكومة والمواطن والمجتمع بكل فئاته، مشيرة إلى تعريف "التنمية المستدامة"، والذى يعنى التعامل الصحيح مع الأشياء للحفاظ عليها فهى أسلوب حياة ويمكن تطبيقه على ممارستنا اليومية، بحسب الدكتورة هويدا.