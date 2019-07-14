شكرا لقرائتكم خبر عن مع نهاية موسم الخوخ..الإنتاج ارتفع لأكثر من 30% والسعر لم يتجاوز 10جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب موسم الخوخ من الانتهاء، وشهدت أسعاره هذا العام انخفاضا ملحوظا عن العام الماضى، حيث بدأ الموسم فى شهر مايو الماضى، وتراوح السعر منذ بداية الموسم بين 5- 8 جنيهات بجميع أنواعه.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن انتاج الخوخ هذا العام كان متوفرا بكثرة، مشيرا إلى أن السوق يتواجد به فائض، يصل إلى أكثر من 30% عن العام الماضى، مشيرا إلى ان حجم الإنتاج ساهم بشكل كبير فى استقرار أسعار الخوخ الذى تراوح سعره هذا العام من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات كحد أقصى فى أسواق الجملة.

وأضاف النجيب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن سياسات الاصلاح الزراعى التى تبنتها الدولة فى الأوانة الأخيرة ساهمت بشكل كبير فى توفير كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، ومن بينها الخوخ، حيث أن كميات كبيرة من إنتاج مزارع المليون ونصف فدان.