شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: إتاحة خريطة أراضى الاستثمار "اونلاين " خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المهندس مجدي غازي ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن الهيئة قامت بطرح 31 مليون م2 اراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تهدف لتوفير 60 مليون م2 اراض مرفقة للاستثمار الصناعي

واعلن رئيس الهيئة ، أن خطة الوزارة تستهدف انشاء 13 مجمع صناعي جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم 2 ومجمع البحر البحر الاحمر خلال الفترة المقبلة .

وقال غازى ، أن خريطة الاستثمار الصناعي والتي تقوم الهيئة باعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء , بالمشاركة مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراض الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظات ، سيتم اطلاقها تجريبيا خلال شهرين وسيتاح عليها اكثر من الف قطعة ارض صناعية .

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جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها المهندس مجدي غازي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج 12 – 13 يوليو والذي اقيم بحضور ورعاية السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كما حضر الجلسة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن وزارة الاسكان وهيئة الاستثمار ومشاركة اكثر من 50 من رؤساء الكيانات المصرية بالخارج ، ويهدف المؤتمر الى تبادل الرؤى والاستماع إلى استفسارات الجاليات المصرية بالخارج ومقترحاتها لتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين اجهزة الدولة ، بحضور الكيانات المصرية بالخارج، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

ولفت مجدي غازى ، الى أن رجال الاعمال المصريين بالخارج و المستثمرين المحليين و الاجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة واسعار الارض والمستندات المطلوبة ، ويقوم المستثمر باختيار قطعة الارض من على الخريطة الكترونيا والتقدم من خلال ارسال المستندات اونلاين وسيتم دراسة طلبه بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم بأصول المستندات للهيئة اذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقى اجراءات التخصيص.