9 هللات زيادة في أسعار البنزين الأخضر و8 للأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حدثت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين ابتداء للربع الثالث من العام الجاري، حيث عدلت بالزيادة أسعار البنزين بنوعيه الأخضر والأحمر، حيث زاد الأول بمقدار 9 هللات والثاني 8 هللات، وذلك اعتبارا من 14 يوليو 2019، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وبحسب بيان أرامكو الذي صدر بعد منتصف ليلة أمس أصبحت الأسعار المحدثة للبنزين 91 من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري 1.53 ريال لكل لتر، ارتفاعا من 1.44 ريال لكل لتر للفترة من أبريل إلى يونيو.

كما ارتفعت أسعار بنزين 95 إلى 2.18 ريال لكل لتر في الربع الثالث، وذلك من 2.10 ريال لكل لتر في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت أرامكو إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي، فإذا لم تكن متأكدا من الوقود المناسب لسيارتك يفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب. وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصق بنوع البنزين المناسب لسيارتك داخل غطاء خزان الوقود.

وفي معظم الأحوال لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وفي المقابل فإن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنع قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل، لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان - في محرك يتطلب أوكتانا أعلى - إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أي أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.

ماذا تعني أرقام الأوكتان؟

يتوفر في السوق السعودية نوعان من البنزين 95 أوكتان و91 أوكتان، وكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للاشتعال.

وفي الغالب يتم استخدام أنواع الوقود ذات التصنيف الأوكتاني الأعلى في المحركات ذات الضغط العالي، والتي لها متطلبات أداء أعلى. ورقم الأوكتان مرتبط بنسبة ضغط المحرك، وهو مؤشر على مقاومة الوقود للقرقعة، وهو ما يحدد مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحمله الوقود قبل الاشتعال.