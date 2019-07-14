اتفاقية ثلاثية لإعادة تدوير 81 % من النفايات الصلبة في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أمس مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

وبموجب الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035، أبرزها إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، الذي يبلغ 3.4 ملايين طن سنويا، إلى جانب إعادة تدوير47% من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ نحو 5 ملايين طن سنويا، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، التي تقدر بـ20 مليون طن.

ووقع مذكرة التفاهم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن الفضلي، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، فيما وقعها من جانب الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير جيرون فنسنت الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في المقر الرئيس لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من المسؤولين.

وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار ببناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وتتمثل المبادرة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية، في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان، تليها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، وذلك بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة الرياض «حي بلا حاويات»، والذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض.

وبدأت الأمانة أخيرا تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية، بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين على كل منزل، حيث خصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام.

الأهداف

إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة البالغ 3.4 ملايين طن سنويا

إعادة تدوير47% من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ 5 ملايين طن سنويا

رفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في أحياء الرياض والمقدرة بـ20 مليون طن

بناء منشآت لإعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن

تحسين الخدمات

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«هذه الاتفاقية تعزز جهود أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، وتحسين الخدمات المقدمة لسكان مدينة الرياض وفق أفضل المعايير العالمية، وتعكس حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيه الوزير الدكتور ماجد القصبي على التشاركية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال إدارة النفايات».

المهندس طارق الفارس

فرصة رائعة

«فخورون أن نكون جزءا من هذه الاتفاقية التي ستمكننا من دورنا كشركة لتطوير قطاع إدارة النفايات المتكاملة من خلال إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة، وهي أيضا فرصة رائعة لمدينة الرياض وللصناعات المحلية، حيث لن تسهم مبادرتنا في إنشاء مدينة أنظف فحسب، بل ستفتح أيضا المجال لتوفير كميات كبيرة من المواد لصناعة الورق والبلاستيك والمعادن».

جيرون فنسنت

استدامة بيئية

«توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة. إن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات وبالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع النفايات، والهدف هو تفعيل المسار الاستثماري في قطاع النفايات وإدارتها من خلال التحالف مع الشركات المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفايات».

المهندس عبدالرحمن الفضلي

مشروع حي بلا حاويات: