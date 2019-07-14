شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 14-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 14-7-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر-سوديك، عن إبرام اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لإحدى شركاتها التابعة من زراعى إلى عمرانى متكامل يتمتع بالنسبة البنائية المماثلة لكافة المشروعات العمرانية، وتغيير الاشتراطات البنائية لها مما يعزز من قيمة الأرض، وأيضا توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض التى ستقوم الشركة بإقامة مشروع عليها.

وأضافت سوديك، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنها سوف تنتهى من أعمال المخطط العام للمشروع المزمع إقامته على قطعة أرض الشركة، وإطلاقه للبيع خلال الربع الأخير من عام 2019.

ماريدايف

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، عن موافقة مجلس الإدارة على عرض من المستثمر نجاد زينى المقيم بالإمارات للاستحواذ على حصة أسهم الشركة بقيمة 37 مليون دولار بسعر اكتتاب 0.61 دولار أمريكي للسهم.

وقالت ماريدايف، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الصفقة تثمر عن زيادة رأس المال المصدر من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار وفق القيمة الاسمية للسهم، مشيرة إلى أن سعر الاكتتاب يمثل علاوة سعرية كبيرة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 0.37 دولار وقت انتهاء جلسة التداول بالبورصة يوم 11 يوليو.

وأضافت أن موافقة مجلس الإدارة على الصفقة تأتي في أعقاب مصادقته على نتائج دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل شركة جرانت ثورنتون المستشار المالي المستقل والمعتمد من مراقبي حسابات الشركة، والتي انتهت إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 0.60 دولار أمريكي.

وأشارت ماريدايف، إلى أنه في حال إتمام الصفقة، التى يتوقف تنفيذها على استيفاء الموافقات التنظيمية والرقابية وبعض الشروط المسبقة وموافقة الجمعية العمومية، ستبلغ حصة زيني 12.8% في أسهم الشركة، كما تقضي الصفقة بتجميد حصة زيني لمدة 3 أشهر وفق اتفاقية عدم البيع، إلى جانب تعينه في عضوية مجلس إدارة الشركة بدءاً من تاريخ التأشير لتلك الزيادة بالسجل التجاري.

ويشغل زيني في الوقت الراهن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالنتاين ماريتايم التي تمتلك ماريدايف حصة 75% من أسهمها بينما يمتلك زيني الحصة المتبقية.

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وتعتزم ماريدايف استخدام حصيلة زيادة رأس المال المذكورة في زيادة رأس مال شركة فالنتاين، علماً بأن زيني لن يشارك بتلك الزيادة، كما تعتزم ماريدايف شراء حصة زيني في فالنتاين المتبقية مقابل دولار أمريكي، وبالتالي تتحول إلى شركة تابعة 100 بالمائة لشركة ماريدايف.

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135.3 مليون ورقة مالية بقيمة 395.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.62%، والعرب على 5.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 57 ألف جنيه، 984 ألف جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.