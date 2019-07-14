شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14 - 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 14-7-2019.

إيقاف تداول 15 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العامة للصوامع والتخزين، الألومنيوم العربية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر الوطنية للصلب، مطاحن شرق الدلتا، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، دايس للملابس الجاهزة، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135.3 مليون ورقة مالية بقيمة 395.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.62%، والعرب على 5.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 57 ألف جنيه، 984 ألف جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

Advertisements

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 20.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 22.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب بسعر إغلاق 0.724 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.78%

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.70%

- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب بسعر إغلاق 7.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.66%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 18.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.25%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.45%

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 106.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.42%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.34%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 38.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.49%