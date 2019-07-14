مؤشر الأسهم السعودية يقفز فوق 9 آلاف نقطة مسجلا أعلى مستوى في شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية في تداولات أمس فوق حاجز 9 آلاف نقطة، مسجلا أعلى مستوى خلال شهر. وأغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 9015 نقطة بزيادة 47 نقطة، مواصلا صعوده لخامس جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفع 15 قطاعا من قطاعات السوق الـ21 تصدرها قطاع تجزئة الأغذية 2.9%، والاتصالات 1.6%، فيما تراجعت الـ 6 قطاعات المتبقية، تصدرها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، وتجزئة السلع الكمالية 0.7%.

Advertisements

وكانت أكبر الشركات الرابحة بي سي آي والفخارية 4.2%، وبحر العرب والإعادة السعودية 4%، وأسواق العثيم واتحاد الخليج 3.3%، وزين 3.2%، وأسلاك والراجحي للتأمين 3.1%، والبلاد 2.7%.

فيما كانت العمران 5.3%، وباعظيم 3.3%، وميفك ريت 2.2%، وصافولا 1.7%، وجرير ومعادن 1.5%، وثوب الأصيل 1.4%، واسمنت أم القرى 1.1%، والجوف الزراعية ومعدنية 1.1%، هي أكبر الشركات المتراجعة اليوم.

من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضا 14.68 نقطة ليقفل عند مستوى 3817.15 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 ملايين ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 564 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية