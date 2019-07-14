3 أهداف لأكاديمية هدف للقيادة تدعم التوطين النوعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تدعم أكاديمية «هدف للقيادة» 3 أهداف للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار، تتمثل في إكساب المتدربين قدرات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات الوطنية في سوق العمل. وتنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات الواعدة في القطاع الخاص يمر من خلال أكاديمية (هدف للقيادة) بخمس مراحل، تشتمل على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عدد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا،.