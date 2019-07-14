مشروعات تقدم خدماتها لـ14 عقد تشغيل وصيانة في 389 موقعا لوزارة العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- مكة المكرمة

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات»، وهو الذراع التمكيني للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية لإدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق المرتبطة بالوزارة وفق أعلى المعايير الإدارية والتشغيلية.

وتضمنت المذكرة تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية لمرافق الوزارة والمضمنة في 14 عقد تشغيل وصيانة لنحو 389 موقعا منتشرة في أنحاء المملكة.

رفع الجودة

وتهدف المذكرة إلى رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكذلك رفع كفاية وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير العالمية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع وإدارة المرافق، في إطار مساعي الوزارة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها.

تقييم المشاريع

وسيعمل برنامج «مشروعات» بموجب المذكرة على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية وإدارة المرافق الحالية للوزارة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، إضافة إلى الإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق بكفاءة وفعالية.

إدارة مرافق

Advertisements

وتعد المذكرة التي وقعها كل من المشرف العام للخدمات المساندة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور أيمن الشلفان ومدير عام برنامج «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني خالد الشنيفي، الأولى من نوعها التي يبرمها برنامج «مشروعات» لدعم إدارة المرافق العامة للجهات الحكومية في المملكة.

ويأتي التعاون تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، بأن على الجهات العامة التعاون مع البرنامج لإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بناء على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.

تعزيز المنظومة

«يعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع برنامج «مشروعات»، حيث نسعى عن طريق هذا التعاون المشترك إلى تعزيز منظومة البنية التحتية للمرافق العامة التابعة لوزارة العمل لتحقيق الاستراتيجية التي تسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية إلى آفاق جديدة، وبما يحقق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030».

المهندس محمد الجاسر

تحقيق التحول

«يسعى برنامج «مشروعات» إلى تحقيق عملية تحول فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية من خلال إشرافه على التخطيط لمحفظة مشاريع البنى التحتية للجهات الحكومية، وسعداء بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعد الأولى من نوعها لإدارة المرافق العامة، بحيث سيقوم البرنامج بدارسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية، وتوحيد قياس إجراءات وعمليات التشغيل والصيانة لتحقيق الكفاءة والفعالية، بهدف تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية».

المهندس أحمد البلوي