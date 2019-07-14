شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام التعاملات..والأسهم السعودية تسجل أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، للجلسة الخامسة على التوالى، مسجلا أعلى مستوى منذ 20 جلسة، وصعدت بورصة دبى مع ارتفاع أغلب القطاعات القيادية؛ مدعوماً بقرار وزارة الاقتصاد الإماراتية بخفض وإلغاء رسوم 1500 خدمة حكومية من أجل إغراء المستثمرين الأجانب ، فيما تراجعت بورصة البحرين نتيجة هبوط قطاعى البنوك والخدمات، وتباينت بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% رابحا 19.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2704.78 نقطة وسط صعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 209.6 مليون سهم محققة ما قيمته 146.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2046 صفقة ل34 سهما، وارتفع 26 سهما، وانخفضت 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.95%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 13.07%، ثم سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 6.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.92%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.08 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 644 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.40% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.81%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.74% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.08%، ثم سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 0.63%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرة عدد 13.12 نقطة، لتغلق عند مستوى 10600.20 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 32.1 مليون سهم بقيمة 79.4 مليون ريال قطرى عبر 3326 صفقة، وارتفع 21 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقرت 9 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فقطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

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بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام التعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6128.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسراً عدد 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6775.05 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً عدد 8.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4853.59 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 238.1 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون دينار كويتى عبر 7712 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.13%، تلاه آن بنسبة 11.11%، ثم عربى قابضة بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.04% ثم ريم بنسبة 10%، ثم رمال بنسبة 9.72%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحا عدد 46.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9015.16 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% خاسرا 14.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3817.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 124.5 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 114 شركة، فيما تراجعت 53 شركة.

وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%.

وجاء سهم "بى سى آى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.20%، ثم الفخارية بنسبة 4.18%، ثم الإعادة السعودية بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.22% ثم صافولا بنسبة 1.73%، ثم جرير بنسبة 1.50%.