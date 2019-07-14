شكرا لقرائتكم خبر عن مساهم يرفع حصته بمستشفى كليوباترا ..ويشترى 16 مليون سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مساهم wasatch advices، حصته بشركة مستشفى كليوباترا، من 4.091% إلى 5.145%، وذلك بعد شرائه 16.9 مليون سهم بسعر 5.20 جنيه للسهم الواحد،ليبلغ إجمالى الصفقة 87.9 مليون جنيه.

ووفقا لنموذج إفصاح شركة مستشفى كليوباترا، تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

Advertisements

وكانت شركة مستشفى كليوباترا، قد أعلنت عن بيع صندوق كير هيلثكير ال تى دى، 504 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر 5.20 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 2.6 مليار جنيه، لتنخفض حصته من 1.1 مليار سهم بنسبة 69.37% إلى 605 مليون سهم بنسبة 37.87%.

يذكر أن شركة مستشفى كليوباترا، سجلت صافي ربح بلغ 55.139 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 57.195 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.