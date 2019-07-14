شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم أسبوعا إفريقيا للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية العمل الافريقى المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع فى أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة.

وقالت الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية خلال فعاليات الأسبوع الافريقى للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة Accessible Africa Week الذى تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وينتهى فى 18 يوليو الجارى كمنحة تدريبية كاملة حول الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7 دول أفريقية هى أثيوبيا، ونيجيريا، وغانا، وتنزانيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا والدولة المنظمة مصر.

وقالت عبير شقوير، إن التواصل المباشر الذى سيتم من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية لمتخذى القرار ومطورى التكنولوجيا، والأشخاص ذوى الاعاقة كمستخدمين للتكنولوجيا المساعدة، وكافة المهتمين وأصحاب الخبرات العاملين بمجال الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة من مختلف الدول الأفريقية، سيؤدى بالضرورة إلى الاستفادة من كافة الخبرات فى هذا المجال، كما سيساهم فى إلقاء الضوء على احتياجاتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المساعدة، والدور الذى يمكن أن تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التغلب على مختلف التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى من الإعاقة، مما يتيح دمجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مشيرا إلى أن القارة الإفريقية مليئة بالعقول الواعدة التى تستطيع أن تحدث طفرة كبيرة فى هذا المجال.

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ويشمل الأسبوع الافريقى للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة ورش عمل وجلسات تفاعلية لمتخذى القرار ومطورى التكنولوجيا، والأشخاص ذوى الاعاقة كمستخدمين للتكنولوجيا المساعدة، وكافة المهتمين وأصحاب الخبرات العاملين بمجال الاتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة من مختلف الدول الافريقية بغرض نقل الخبرات المصرية فى هذا المجال وخاصه إتاحة المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بهدف التعاون مع الدول الإفريقية فى إطلاق مبادرات لإتاحة المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوى الإعاقة أسوة بالمبادرة الرئاسية للإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية التى أطلقتها مصر، بالإضافة إلى بحث إمكانية نقل التكنولوجيا المصرية للدول الإفريقية فيما يخص التكنولوجيا المساعدة، وإتاحة التقنيات الرقمية على شبكة الإنترنت، والبرمجيات، والهواتف المحمولة.

حضر فعاليات افتتاح الأسبوع الافريقى للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة؛ رؤساء الوفود المشاركة، وجيتاهون ابديسا لينشا وزير الدولة للعمل والشؤون الاجتماعية بأثيوبيا، والدكتور أشرف مرعى الامين العام للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، ودينا مفتى سفير أثيوبيا بالقاهرة، وينفرد نيى اوكاى هاموند سفير غانا بالقاهرة، ومانجستاب هايلى ممثل برنامج الغذاء العالمى فى مصر وأعضاء من مجلس النواب.

هذا ومن المقرر أن يعقد فى ختام فعاليات الأسبوع الافريقى للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة، ورشة عمل للخروج بتوصيات حول تطوير خارطة طريق لإفريقيا عالية الإتاحة التكنولوجية(Accessible Africa Roadmap)، ويتم رفع النتائج إلى رئيس الجمهورية كمقترح للعرض كمبادرة مصرية من خلال الاتحاد الإفريقى.

وسيتم تنظيم زيارة للوفود المشاركة، إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالقرية الذكية والتى تعنى بتدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة والمتعاملين معهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.