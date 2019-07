شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، أحد المساهمين الرئيسيين بشركة حديد عز، إنها خفضت حصتها في الشركة، من 38.41% تعادل 208.675 مليون سهم، إلى 33.41% تعادل 181.512 مليون سهم في الإفصاح الرسمي الخاص عن الربع الثاني 2019، مع تسجيل 31.632 مليون سهم تعادل حصة 5.82% تحت اسم The Bank of New York Mellon وهي تمثل شهادات إيداع دولية GDRs .

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أن إجمالى الأسهم المملوكة لشركة عز القابضة مباشرة تبلغ 208 مليون سهم تعادل 38.4%، ونسبة مساهمة عز القابضة المباشرة إضافة إلى غير المباشرة من خلال شركاتها التابعة تبلغ 65.7%، فيما تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 32.49%.

وبررت الشركة، ظهور المؤسسة المالية القائمة بخدمة الإيداع، وهى بنك أوف نيويورك ميلون كمالك أو حائز لكل شهادات الإيداع سواء الخاصة بشركة عز القابضة أو غيرها من المساهمين، وهو ذات النظام المعمول به بالنسبة لشركات مصرية أخرى يتم تداول أسهمها فى بورصتى مصر ولندن.