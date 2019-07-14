إنفوجراف.. البرازيل الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أمريكا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت البرازيل دول أمريكا الجنوبية فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وفق تقرير منظمة الأونتكاد التابعة للأمم المتحدة. وذكر التقرير الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه أن البرازيل جذبت نحو 61.2 مليار دولار بنهاية عام 2018 . فيما جاءت المكسيك فى المركز الثانى باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار، تليها الارجنتين باستثمارات بلغت 12.2 مليار دولار. Advertisements وجاءت كولومبيا فى المركز الرابع باستثمارات بلغت 11 مليار دولار، فيما حلت تشيلى فى المركز الخامس باستثمارات بلغت 7.2 مليار دولار. وبحسب التقرير فإن الدول الثلاثة الأولى انخفضت فيها استثمارات عام 2018 عن عام 207 ،بنسب تتراوح من 1.5% الى 8.4%.

استثمارات أكبر 5 دول فى أمريكا اللاتينية

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